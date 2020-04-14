الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

14 أبريل 2020 - 10:09 ص

تطرق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حديثه خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو أديب، عن الصيام ومدى تأثره بفيروس كورونا وهل يرخص للناس الإفطار خوفا من الإصابة.



وكشف المفتي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، عن اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كل التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا،حيث كانت المفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة.



وتابع: "الصوم في حد ذاته مطلوب شرعا، وهو ركن من أركان الإسلام لا يسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض، وغيره من الأعذار الشرعية، أما فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء".

