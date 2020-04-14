عمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 813 إصابة و4 حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إن 6 حالات جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 130 حالة.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة بحسب الإرشادات.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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