السعودية.. استثناء هذه الفئة من أمر ملكي

14 أبريل 2020 - 10:00 ص

اتفق مجلس الشورى السعودى على القيام باستثناء العسكريين المشاركين في "الحرب أو العمليات الحربية" من الإجراءات الخاصة بالسفر التي وردت في أحد المراسيم الملكية.





ووافق المجلس على استثناء العسكريين من إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس، وهي إجراءات واردة في المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 1433 هجرية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.





واتخذ المجلس قراره أمس الاثنين بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية حول الأمر.





كما أقر المجلس مشروعا آخر حول نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بعد الإطلاع على آراء الأعضاء حول المشروع وملاحظاتهم.





ويهدف المشروع حسب المجلس إلى "تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة".



