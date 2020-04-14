  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من " تشيرنوبل النووية"

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

الولايات المتحدة

مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

نور عمرو أديب

رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار المسنين في هذه الدولة

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار مسنين في هذه الدولة

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

الإفتاء

الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

السعودية.. استثناء هذه الفئة من أمر ملكي

عرب وعالم

أمر ملكي بإنشاء هيئة عامة للترفيه بالسعودية
أمر ملكي بإنشاء هيئة عامة للترفيه بالسعودية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمر عاجل من الملك سلمان بشأن علاج مرضي كورونا في السعودية

#

أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية

#

أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين

#

أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية

السعودية

أخبار السعودية

العسكريين

قرار ملكي

اتفق مجلس الشورى السعودى على القيام باستثناء العسكريين المشاركين في "الحرب أو العمليات الحربية" من الإجراءات الخاصة بالسفر التي وردت في أحد المراسيم الملكية.
ووافق المجلس على استثناء العسكريين من إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس، وهي إجراءات واردة في المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 1433 هجرية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

واتخذ المجلس قراره أمس الاثنين بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية حول الأمر.

كما أقر المجلس مشروعا آخر حول نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بعد الإطلاع على آراء الأعضاء حول المشروع وملاحظاتهم.

ويهدف المشروع حسب المجلس إلى "تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة".

ويعقد الشورى السعودي جلساته عن بعد، وذلك عقب توجيه من الملك سلمان، بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا
» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا
» فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر
» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية