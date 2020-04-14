» مؤثر.. سيدة تبكي وهي تطعم " حمام الحرم"

14 أبريل 2020 - 09:54 ص

في مشهد مؤثر وثق مقطع فيديو سيدة سعودية، وهي تبكي أثناء إطعام حمام الحرم المكي.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لسيدة تقف وسط حمام الحرم وتطعمه، وتدعو باكية إلى الله أن يرفع المرض والبلاء عن الأمة الإسلامية، وأن تعود الصلاة إلى الحرمين الشريفين.

وتظهر السيدة في مقطع الفيديو وهي تدعو بأن يأتي رمضان والمسلمون يصلون في المسجد الحرام.

وتضيف السيدة في دعائها وهي تبكي: يا رب تعود صلاة التراويح .. اشتقنا للحرم، اشتقنا للحمام، وهي تبكي بحرقة.

يأتي هذا عقب إجراءات احترازية قامت بها المملكة لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إعلام الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى إشعار آخر.







