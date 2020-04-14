فلسفة ومنطق.. تجريبي أولى ثانوي من المنزل

14 أبريل 2020 - 09:50 ص

بدأت صباح اليوم امتحانات مادة الفلسفة والمنطق التجريبي الكترونيا لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق التابلت بالمنزل.

والامتحان يعد تدريبا للطلاب علي استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة وليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الانتهاء منه، حسبما نشرت"مصراوي".

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020 علي أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2020 .