بابا الفاتيكان يصلي من أجل النساء

14 أبريل 2020 - 09:47 ص

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس نداء من أجل النساء، وصلى لأجل البلدان التي تضررت بعد أن اجتاحها فيروس كورونا، الذي خلّف أعدادا كبيرة من المصابين والوفيات.





وقال البابا أمس الاثنين بعد تلاوته: "إفرحي يا ملكة السماء"، في الفاتيكان: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد سمعنا أن النساء قد حملن للتلاميذ إعلان قيامة يسوع. أريد اليوم أن أتذكر معكم ما تقوم به العديد من النساء في زمن حالة الطوارئ الصحية هذه لكي يعتنين بالآخرين".





وأضاف: "هناك نساء طبيبات، وممرضات وضباط في قوى الأمن والسجون وموظفات"، وكذلك "العديد من الأمهات والأخوات والجدات اللواتي يقمن في بيوتهن مع العائلة والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وهن أحيانا عرضة للعنف من أجل تعايش يتحملن أعباءه الكبيرة".





ودعا فرنسيس: "لنصلّ من أجلهن لكي يمنحهن الرب القوة ولكي تتمكن جماعاتنا من مساعدتهن مع عائلاتهن"، كما ابتهل لكي "يمنح الرب النساء الشجاعة ليسرن قدما على الدوام".



