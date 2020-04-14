هذا ما فعلته طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

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المغرب،

كورونا

البهائية

دعت طائفة البهائية بالمغرب إلى جلسات دعاء بالمنازل والصلاة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت البهائية بالمغرب قد دعت على حسابها في فيس بوك: "في هذا اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً نقوم  بعقد جلسات دعاء منزلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: قد أسعدنا كثيرا أن شاركنا الدعاء والصلاة عدد من إخواننا المغاربة بكل تلاوينهم، من سنة وشيعة وأحمديين، ومن مسيحيين ويهود.

وتابعتض: نسأل الله ربنا أن يستجيب لصلواتنا ودعواتنا جميعا، وأن يخفف قضاءه ويرفع عنا هذا الوباء، ويجعل بعد العسر يسرا وبعد الشدة رخاء.

وأشارت إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة نحن في حاجة إلى المزيد والمزيد من الأمل وقوة الروح المنبعثة من الإيمان، مثل حاجتنا إلى اجتهاد العلماء وتضحية الأطباء في كل مكان.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغاربية عن عضو مكتب الاتصال بالجامعة البهائية بالمغرب، محمد المنصوري،  قوله: من خلال معتقداتنا ومبادئنا فنحن نؤمن بمبدأ اتفاق الدين والعلم، أين أننا نحتاج في حياتنا إلى قوى علمية تساعدنا في المعرفة والطب والبحث، وفي نفس الوقت نحن بحاجة لقوى روحانية نستمدها من الدعاء والمناجاة".

وأضاف في تصريحاته الصحفية أن الفترة الحالية هي مناسبة لكل الأشخاص المتدينين من أجل المساهمة بدعائهم، لكي نحس جميعا بالتضامن كإنسان.

وأوضح أن الإيمان البهائي هو إيمان برسالة حضرة بهاء الله التي تقول إنه حان الوقت لكي تنتقل الإنسانية من طفولية جماعية إلى مرحلة البلوغ والنضج.

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