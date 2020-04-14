محافظ: دا أمر سيادي من الرئيس

14 أبريل 2020 - 09:33 ص

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، منع الرحلات البحرية حفاظا على المواطنين من فيروس "كورونا " المستجد، قائلا: "هذا القرار سيادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي ".



وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب أنه لن يسمح لأحد بدخول المحافظة من أجل الاحتفال بشم النسيم.



وتابع: "أقسم بالله هقف في الكماين، محدش هيدخل المحافظة في شم النسيم، الرئيس السيسي أحرص ما يكون علي المواطنين، مش قادر أتفهم المواطنين مش حريصين على أنفسهم ليه".

