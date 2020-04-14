قرار عاجل من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

14 أبريل 2020 - 09:24 ص

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خطابا عاجلا، عممه على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، ينذر خلاله جميع المدارس الخاصة من الإعلان عن أي فاعليات أو تنظيم أنشطة يترتب عليها أي وجود للطلاب في أي نطاق.



واجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،أمس بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وتحدث الدكتور طارق شوقي، مع مديري المديريات التعليمية حول ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة والمتعلقة بتنفيذ المشاريع البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

