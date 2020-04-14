وسم#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي يشعل تويتر بالسعودية

14 أبريل 2020 - 09:20 ص

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي في السعودية بوسم #تسهيل_الزواج_من_الاجنبي ، والذي شغل السعوديات ، وحظي بتفاعل شديد وردود فعل مثيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد المغردين : " لا يستقيم ولا يستمر طويلاً وَضعُ الأشياء في غير مواضعها.. ولا نقل الأشجار إلى بيئات لا تناسب طبائعها".

بينما ردت إحدى السعوديات بالقول : " لا بالله مايملى عيني الا رزة شماغه وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوبقلب أحمر".

فيما علق آخر : " التجربة اثبتت فشل الزواج من أجنبي وله تبعات تشكل خطر امني وفكري واجتماعي وكلها محسوسه ملموسة لذلك إشارة بسبابة اليد للأعلى أرجو اصدار قرار بمنع السعودية من الزواج من اجنبي او يشترط اسقاط الجنسية عنها بعد الزواج".

وقالت أيضا إحدى السعوديات : " لا تحاولون غير الشباب السعودي مافي عندنا غيره هو ابوي وأخوي وزوجي وولدي ومانساوم عليهم عسى الله يحفظهم ويخليهم لنا يارب وان باعونا شريناهم وجه مرتاح حسنًا اليد بنتي للسعودي وولدي للسعوديه وغيرهم يفتح الله".