  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصلي من أجل النساء

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

محافظ: دا أمر سيادي من الرئيس

هذا ما تفعله طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

هذا ما فعلته طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

طارق شوقي

قرار عاجل من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

بعد اقتحام حفل الزفاف.. هذا ما حدث للعروسة في شهر العسل

بعد اقتحام حفل الزفاف.. هذا ما حدث للعروسة في شهر العسل

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

يجوز للمزكي أن يدفع زكاته عامين مقدما للعمالة غير المنتظمة

#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي

وسم#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي يشعل تويتر بالسعودية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أحمد فتحي

مهندس صفقة عبدالله السعيد: أحمد فتحي كاد يوقع للزمالك بكل بساطة

حسام وإبراهيم حسن

حسام حسن: هذا أغرب ما قاله لي إبراهيم قبل دقائق من توقيعنا للزمالك

وسم#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي يشعل تويتر بالسعودية

آخر الأخبار

#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي
#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

#قاطعوا_محمد_رمضان يشعل مواقع التواصل

#

«#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟

#

المس الكهربائي المسيحي

الزواج

الأجنبي

السعوديات

#تسهيل_الزواج_من_الاجنبي

أخبار اتلسعودية

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي في السعودية بوسم #تسهيل_الزواج_من_الاجنبي ، والذي شغل السعوديات ، وحظي بتفاعل شديد وردود فعل مثيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد المغردين : " لا يستقيم ولا يستمر طويلاً وَضعُ الأشياء في غير مواضعها.. ولا نقل الأشجار إلى بيئات لا تناسب طبائعها".

بينما ردت إحدى السعوديات بالقول : " لا بالله مايملى عيني الا رزة شماغه وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوبقلب أحمر".

فيما علق آخر : " التجربة اثبتت فشل الزواج من أجنبي وله تبعات تشكل خطر امني وفكري واجتماعي وكلها محسوسه ملموسة  لذلك إشارة بسبابة اليد للأعلى أرجو اصدار قرار بمنع السعودية من الزواج من اجنبي او يشترط اسقاط الجنسية عنها بعد الزواج".

وقالت أيضا إحدى السعوديات : " لا تحاولون غير الشباب السعودي مافي عندنا غيره  هو ابوي  وأخوي وزوجي وولدي ومانساوم عليهم عسى الله يحفظهم ويخليهم لنا يارب وان باعونا شريناهم وجه مرتاح حسنًا اليد بنتي للسعودي وولدي للسعوديه وغيرهم يفتح الله".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كوريا الشمالية تحلق بعيدا عن"كورونا" بتجارب صاروخية
» مؤثر.. سيدة تبكي وهي تطعم " حمام الحرم"
» إيمي طلعت زكريا تثير ضجة في أحدث ظهور لها
» فنانة شهيرة تصدم شريك حياتها بقرار مفاجيء على الهواء
» بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك
» الحرس الوطني السعودي يتمركز في مكة .. لماذا؟
» عماد متعب: نصحت أحمد فتحي بهذا الأمر قبل رحيله من الأهلي
» ضاحي خلفان يكشف عن قرار مفاجيء اتخذته الإمارات بشأن قطر
» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية