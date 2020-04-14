  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد فتحي

مهندس صفقة عبدالله السعيد: أحمد فتحي كاد يوقع للزمالك بكل بساطة

حسام وإبراهيم حسن

حسام حسن: هذا أغرب ما قاله لي إبراهيم قبل دقائق من توقيعنا للزمالك

أمريكا تعلن عن دواء فعال لفيروس كورونا: أظهر نتائج مذهلة

أبو تريكة

أبو تريكة يظهر رفقة 3 من أساطير الكرة .. ومذيع بي إن سبورت يسرب الصورة

تفاصيل قصة خروج محمد شومان من مصر

طليقة محمد شومان تفجر مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لطلاقهما

عمرو أديب

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

السيسي

"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث

المعتمدية

محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"

بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك

الصفحة الأخيرة

أحمد السعدني
أحمد السعدني
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

محمد رمضان يحذف فيديو "الكلب البلدي" بعد اتهامه بالإساءة لفنان شهير

#

بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي

#

مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا ( فيديو)

#

بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

محمد رمضان

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني تدوينة مثيرة للجدل في أعقاب ظهور محمد رمضان على الملأ رفقة عشرات من العاملين في مسلسلة الجديد أثناء احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل رغم قرارات الحظر والتباعد الاجتماعي .

وقال "السعدني" في تدوينة: والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي فيه ناس بعد ما عملت ?يديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ?يديوهات .

وأضاف:وهما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان فيه ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقة مادية و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا.

وولم يُعرف ما إذا كان أحمد السعدني يقصد محمد رمضان أم لا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك
» الحرس الوطني السعودي يتمركز في مكة .. لماذا؟
» عماد متعب: نصحت أحمد فتحي بهذا الأمر قبل رحيله من الأهلي
» ضاحي خلفان يكشف عن قرار مفاجيء اتخذته الإمارات بشأن قطر
» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال
» إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا
» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف
» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم
» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية