» بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك

14 أبريل 2020 - 07:39 ص

نشر الفنان أحمد السعدني تدوينة مثيرة للجدل في أعقاب ظهور محمد رمضان على الملأ رفقة عشرات من العاملين في مسلسلة الجديد أثناء احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل رغم قرارات الحظر والتباعد الاجتماعي .



وقال "السعدني" في تدوينة: والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي فيه ناس بعد ما عملت ?يديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ?يديوهات .



وأضاف:وهما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان فيه ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقة مادية و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا.



وولم يُعرف ما إذا كان أحمد السعدني يقصد محمد رمضان أم لا.