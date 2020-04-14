» الحرس الوطني السعودي يتمركز في مكة .. لماذا؟

أحمد عادل شعبان
تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.
وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.
وقالت وزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي تتمركز داخل أحياء مكة المكرمة وتقيم نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول".
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