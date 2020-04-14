» عماد متعب: نصحت أحمد فتحي بهذا الأمر قبل رحيله من الأهلي

14 أبريل 2020 - 07:16 ص

كشف عماد متعب - أسطورة هجوم الأهلي - عن النصيحة التي وجهها لزميله السابق أحمد فتحي قبل إعلان رحيله لنادي بيراميدز.



وقال "متعب" في لقاء إذاعي: نصحت أحمد فتحي بالبقاء في النادي الأهلي والاعتزال هناك وبخاصة لو كانت الأمور ماليا قريبة.



وأضاف: أحيانا ينحي اللاعب عاطفته جانبا ويقرر التصرف باحترافية مثل فتحي وعبدالله السعيد.



واستدرك: لن أقول أن أحمد فتحي أخطأ وأنا على حق لأنني لست صاحب القرار .



وتابع: كل شخص يتحمل نتيجة قراره ، لكن النصيحة التي نصحت فتحي بها أن يبقى داخل جدران الأحمر بأي شكل.



