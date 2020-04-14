» عماد متعب: نصحت أحمد فتحي بهذا الأمر قبل رحيله من الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف عماد متعب - أسطورة هجوم الأهلي - عن النصيحة التي وجهها لزميله السابق أحمد فتحي قبل إعلان رحيله لنادي بيراميدز.
وقال "متعب" في لقاء إذاعي: نصحت أحمد فتحي بالبقاء في النادي الأهلي والاعتزال هناك وبخاصة لو كانت الأمور ماليا قريبة.
وأضاف: أحيانا ينحي اللاعب عاطفته جانبا ويقرر التصرف باحترافية مثل فتحي وعبدالله السعيد.
واستدرك: لن أقول أن أحمد فتحي أخطأ وأنا على حق لأنني لست صاحب القرار .
وتابع: كل شخص يتحمل نتيجة قراره ، لكن النصيحة التي نصحت فتحي بها أن يبقى داخل جدران الأحمر بأي شكل.
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