حسام حسن: هذا أغرب ما قاله لي إبراهيم قبل دقائق من توقيعنا للزمالك

أحمد عادل شعبان
كشف حسام حسن - أسطورة هجوم منتخب مصر - كواليس بعض الأمور الخاصة بتوقيعه لنادي الزمالك رفقة توأمه إبراهيم بعد سنوات من اللعب للنادي الأهلي .
وقال "حسن" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : واحنا على بوابة نادي الزمالك كنت أنا وإبراهيم بنقول لبعض (لو جالنا تليفون من الأهلي دلوقت هنرجع) .
وأضاف: أنا وإبراهيم مكناش مصدقين نفسنا وكنا بنقول ليه النادي الأهلي بيعمل فينا كدا ووصلنا لكدا؟.
وتابع: رجلينا أنا وإبراهيم مكانتش شايلانا.
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