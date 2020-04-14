» ضاحي خلفان يكشف عن قرار مفاجيء اتخذته الإمارات بشأن قطر

14 أبريل 2020 - 06:52 ص

كشفت تصريحات لضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - عن قرار اتخذته دولة الإمارات بخصوص جارتها قطر.



وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": انا مستغرب من الإعلام القطري المأجور.. ترك كورونا وطايح يشتم في ضاحي خلفان...بالرغم من أنني منذ ان اوقفت الامارات وسائل التواصل الاجتماعي من الردود على قطر وأنا .. صامت.



ولم يوضح خلفان الفترة التي صدر فيها قرارا بوقف الهجوم على قطر في الحسابات الإماراتية أو الأسباب التي دفعت بلاده إلى ذلك .