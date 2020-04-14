أبو تريكة يظهر رفقة 3 من أساطير الكرة .. ومذيع بي إن سبورت يسرب الصورة

أحمد عادل شعبان
نشر أحمد فؤاد صورة لأسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة رفقة 3 من أساطير الكرة العربية .
ونشر فؤاد - مذيع بي إن سبورت القطرية - صورة يظر فيها مع أبو تريكة ، كل من وائل جمعة - أسطورة دفاع منتخب مصر - و حاتم الطرابلسي - الظهير التونسي الأسطوري - ويوسف شيبو لاعب الوسط الأسطوري مع منتخب المغرب.
وعلق "فؤاد" على الصورة قائلا: ذكريات. ستوديوهات. بطوله امم افريقيا مصر 2019.
ذكريات. ستوديوهات. بطوله امم افريقيا مصر 2019.. pic.twitter.com/IfXqT2qfO0— Ahmed Fouad (@Afouad2020) April 13, 2020
ظهر12:00 م
فجر
04:06
شروق
05:33
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:28
عشاء
19:58