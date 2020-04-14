طليقة محمد شومان تفجر مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لطلاقهما

14 أبريل 2020 - 05:44 ص

شنت شيرين هلال طليقة الفنان محمد شومان هجوما شرسا عليه واصفة إياه بأنه مجرد كومبارس فاشل يريد التكسب باسهل الطرق.



وقالت في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: زواجنا لم يستمر أكثر من سنة ونصف وتم الطلاق منذ 30 سنة لأنه كان يريد الذهاب إلى أفغانستان والانضمام للإرهابيين.



وأضافت: لا يوجد صلة بين شومان ونجلي أحمد لكي يتحدث عنه من الأساس والخير الذي يعيش فيه من هجومه على مصر التي نعيش فيها بكرامة.



