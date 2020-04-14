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"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لولا ما حققناه خلال 6 سنوات من إنجازات والتي يستغرق إنجازها من 20 إلى 30 عامًا، موضحا: "لكنا تراجعنا للخلف 60 عاما، ولو لم يكن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي لما تحملنا تداعيات أزمة كورونا".
وشدد على أن ما تحقق خلال الـ 6 سنوات الماضية، أنقذ مصر من الانهيار الشامل اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن نجاح حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، ساهم في نجاح مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا، ولولا هذه الحملة لكان ضحايا كورونا في مصر بالملايين.
وتابع "الديهي"، أن نسبة الإصابة بفيروس سي خلال السنوات الماضية كانت 7% من عدد السكان، والمبادرات الصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في القضاء عليه، ولو لم يتم علاجهم لكانوا الآن ضحايا لفيروس كورونا. 

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