وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

14 أبريل 2020 - 12:00 ص

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن مشهد الزحام في عدة مناطق، اليوم الاثنين، «مؤسف ومؤلم».



وأضاف الوزير، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث»، أن «هناك زحامَا شديدًا جدًا بالشوارع، وغير مقبول بالمرة، مش عايزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ، الناس هتاخدنا في سكة تانية خالص».



وكشف، عن أن هناك اجتماع غدًا، وسيتم بحث مشكلة عودة الزحام، وأن الحكومة ستدرس كل الحلول المتاحة للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

