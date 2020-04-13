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كورونا.. ماكرون يمدد الحجر الصحي حتى 11 مايو

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المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا لغاية 11 أيار/مايو المقبل.
وشدد ماكرون، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، أن "الأمل أحيي من جديد جراء الأرقام المشجعة في الأيام الأخيرة".
وأضاف أن "بلاده لم تكن مجهزة لهذه الأزمة، إلا أنها تمكنت من مواجهة الوباء".
وأشار ماكرون إلى أن "المدارس ستفتتح بشكل تدريجي ابتداء من 11 أيار/مايو، لكن الجامعات لن تعاود نشاطها قبل منتصف تموز/ يوليو المقبل".
كما أكد الرئيس الفرنسي أن "المقاهي والمطاعم والفنادق ودور السينما والمسارح مغلقة إلى ما بعد 11 أيار/مايو".
وحول حدود البلاد مع الدول غير الأوروبية، لفت ماكرون إلى أنها "ستبقى مغلقة لوقت يعلن عنه لاحقا".
وسجلت فرنسا الإثنين 574 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألف و967 وفاة، بحسب موقع "فرانس 24" المحلي.

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