إسرائيل.. فرض إغلاق شامل عشية آخر أيام "الفصح"

13 أبريل 2020 - 10:40 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق شامل اعتبارا من الثلاثاء حتى الخميس، للحد من تفشي فيروس كورونا خلال الاحتفال بعشية آخر أيام عيد الفصح.



جاء ذلك في تصريح متلفز لنتنياهو، مساء الإثنين وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.

ويشمل عيد الفصح اليهودي موعدان، الأول عشية العيد والذي احتفل به اليهود الأربعاء، والثاني عشية اليوم الأخير من الفصح ويحل الثلاثاء.

وحسب التعليمات الجديدة ستتوقف حركة المواطنين بين المدن الإسرائيليين بدءاً من غروب شمس الثلاثاء وحتى صباح الخميس.

كما تحظر التوجيهات فتح المخابز أو المحلات التي تبيع الخبز اعتباراً من الأربعاء الساعة 16: 00 (14: 00 ت. غ) وحتى الثانية من صباح الخميس.

وبحسب قناة "كان" تخشى الحكومة بالأخص من مظاهر تهافت المواطنين على المحلات لبيع الخبز بعد انتهاء عيد الفصح الذي يمتنع اليهود خلاله عن تناول الخبز التقليدي ويتناولون بدلا عن ذلك الخبز غير المختمر ويسمى "الماتسا".

كما دعا نتنياهو الإسرائيليين إلى إلغاء جميع الاحتفالات المخططة في إطار عيد "الميمونة" الذي يصادف الخميس، بما في ذلك التجمعات في الحدائق والمنتزهات.

وسبق أن أعلن نتنياهو فرض إغلاق مماثل على المدن الإسرائيلية من الثلاثاء وحتى الجمعة الماضيين، بالتزامن مع حلول عيد الفصح اليهودي.