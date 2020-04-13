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إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا

عرب وعالم

جورج ستيفانوبولوس
جورج ستيفانوبولوس
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كشف المذيع الأمريكي الشهير جورج ستيفانوبولوس، الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، دون أن يشعر بأي من أعراض المرض الأساسية.
وقال مقدم برنامج "غود مورنييغ أمريكا" على قناة "أي بي سي" إن "نتائج فحص المرض جاءت إيجابية بعد أسبوعين من إصابة زوجتي بالفيروس حيث لم تشعر هي الأخرى بأنها مريضة"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
وأوضح ستيفانوبولوس (59 عاما) "لم يصب بأي من الأعراض الكلاسيكية التي نقرأ عنها.. أشعر بإحساس عظيم!".
وتابع قائلاً إن "كل ما لاحظه بعض آلام أسفل الظهر وتناقص في حاسة الشم في أحد الأيام ..هذا ما حدث بالفعل".
واستيفانوبولوس ليس المذيع الوحيد الذي يصاب بكورونا فمعه مشاهير آخرون من أمثال مذيع أخبار "سي إن إن" كريس كومو، وهو شقيق أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة المرض في الولايات المتحدة.
ومن أبرز المصابين بفيروس كورونا حول العالم السناتور الجمهوري راند بول ومؤلفة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينغ، والمغني بينك، وكاتب الأغاني الشهير آدم شليزنجر الذي توفي بمضاعفات المرض في مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
يضاف إلى القائمة الأمير تشارلز وقطب هوليوود هارفي وينشتاين المدان مؤخرا بجرائم جنسية.

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