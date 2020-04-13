هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق

13 أبريل 2020 - 10:30 م

أكدت شيرين هلال طليقة الممثل الهارب محمد شومان، أنها انفصلت عنه منذ 30 عاما عندما تعرف على أشخاص رغبة منه في الذهاب للجهاد في أفغانستان.



وأوضحت "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن طليقها كان يراها كافرة واستنكر دخول ابنه لمدرسة فرنسية.



وتابعت شيرين هلال، أن نجلها أحمد شاب خلوق ومتدين تدين وسطي ويدفع حاليا ثمن فشل والده الذي لم يحاول التواصل مع ابنه مطلقا ويقول نجلها عن والده «بكره أبويا وربنا كرمني أنه غار من مصر».



وأردفت أنها واسرتها مصريين حتى النخاع ويرفضون ما يفعله الفنان الهارب محمد شومان، مخاطبة طليقها «أنت كومبارس فاشل والبدل اللي بتصرفهالك تركيا من خير مصر».



وأشارت إلى أن شومان يحب يتكسب أمواله بكل سهولة وسلاسة، ويريد أن يكون بطلا منذ أن كان في الجامعة حيث إنه كان معها في نفس الكلية ويكبرها بـ 4 سنوات.



وأكدت طليقة الممثل الهارب محمد شومان، أن والديها حذروها من الزواج منه ، لافتة إلى أنها دفعت الثمن بعد 30 عاما من الجواز كما قال لها والدها.



وأوضحت أن طليقها أراد بيع نفسه فخرج للحديث عن ابنه خوفا من أن يتنساه المشاهدين ورغبة منه في البحث عن دور له.



وأكدت شيرين هلال، «ما يفعله الفنان الهارب يرى فيه البطولة والعنترية ولكن هذا الهبل بعينه وأنا لو منه انتحر» متابعة «عندما ترميه تركيا لن يجد بلد تستقبله واحنا هنحتفل في بلدنا»،

