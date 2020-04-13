التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

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المصريون ـ متابعات

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نفى الدكتور ميلاد عبده، مدير مستشفى مارمرقس بشرق الإسكندرية تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل المستشفى.
وأضاف " عبده " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «يتم احتجاز الحالات المشتبه بها وحال ثبوت الإصابة يتم تحويلها إلى الحميات»، مشيرا إلى أنه تم تحويل ممرض بقسم الاستقبال إلى مستشفى الحميات بعد ظهور أعراض كورونا عليه وأثبت التحاليل إصابته بالفيروس.
وأوضح أن تم إجراء عزل منزلي للمخالطين بالممرض بقسم الاستقبال والذين بلغ عددهم 9 أشخاص تعاملوا معه بشكل مباشر، و24 بشكل عام، مؤكدا أنه لم يتم ظهور أي أعراض على المخالطين.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قررت إغلاق المستشفى لمدة 14 يوما للتعقيم والتطهير ثم سيعاد فتحها. 

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