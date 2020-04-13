التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

نفى الدكتور ميلاد عبده، مدير مستشفى مارمرقس بشرق الإسكندرية تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل المستشفى.



وأضاف " عبده " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «يتم احتجاز الحالات المشتبه بها وحال ثبوت الإصابة يتم تحويلها إلى الحميات»، مشيرا إلى أنه تم تحويل ممرض بقسم الاستقبال إلى مستشفى الحميات بعد ظهور أعراض كورونا عليه وأثبت التحاليل إصابته بالفيروس.

