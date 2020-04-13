» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم

13 أبريل 2020 - 10:10 م

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، مساء الإثنين، 440 ألفا و273 شخصا، حسب معطيات حديثة.



وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص في رصد ضحايا كورونا، أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ 77 ألفا و663.

وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ64 ألفا و727، وألمانيا بـ64 ألفا و300، وإيران بـ45 ألفا و983، وإيطاليا بـ35 ألفا و435، ثم الولايات المتحدة بـ33 ألفا و907، وفرنسا بـ27 ألفا و718.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليون و909 آلاف و459، توفي منهم 118 ألفا و504، ولا يزال مليون و345 ألفا و639 يتلقون العلاج. -







