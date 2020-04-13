  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

السيسي

"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث

المعتمدية

محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"

مستشفى مارمرقس

التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

كورونا

"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة

شومان: عادل إمام خنقنى

هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق

الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. عدد المتعافين بالعالم يتجاوز 370 ألفا

#

وفيات "كورونا" حول العالم تقترب من 100 ألف حالة

#

وفيات كورونا حول العالم تتخطى 95 ألفا

#

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 750 ألفا

أظهرت بيانات موقع "Worldometer"، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ مليونا و909 آلاف و453 حالة.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بـ573 ألفا و827، تلتها إسبانيا بـ169 ألفا و469، ثم إيطاليا بـ159 ألفا و516.
وحلت فرنسا رابعا بـ128 ألفا و92، تبعتها ألمانيا بـ88 ألفا و621، فيما بقيت الصين عند 82 ألفا و160.
من جهة أخرى، بلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم 118 ألفا و504، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 440 ألفا و273، ولا يزال مليون و345 ألفا و639 يتلقون العلاج. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال
» إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا
» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف
» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم
» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف
» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:33 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية