» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف

أظهرت بيانات موقع "Worldometer"، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ مليونا و909 آلاف و453 حالة.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بـ573 ألفا و827، تلتها إسبانيا بـ169 ألفا و469، ثم إيطاليا بـ159 ألفا و516.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بـ573 ألفا و827، تلتها إسبانيا بـ169 ألفا و469، ثم إيطاليا بـ159 ألفا و516.

وحلت فرنسا رابعا بـ128 ألفا و92، تبعتها ألمانيا بـ88 ألفا و621، فيما بقيت الصين عند 82 ألفا و160.

وحلت فرنسا رابعا بـ128 ألفا و92، تبعتها ألمانيا بـ88 ألفا و621، فيما بقيت الصين عند 82 ألفا و160.