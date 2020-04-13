"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة

13 أبريل 2020 - 11:16 م

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من رفع جميع التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، في آن واحد وبسرعة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبريسوس، الإثنين، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" في مقر المنظمة بجنيف.

وأفاد: "فيروس كورونا ينتشر بسرعة إلا أنه يتباطئ عند مقاومته، وهذا يعني أن ترفع التدابير والقيود بعناية وبطء، ويجب ألا نتخلص منها جميعا في آن واحد".

وأكد غيبريسوس أنه "قد لا يكون من الممكن تطبيق دعوات البقاء في المنازل والقيود الأخرى المتخذة في البلدان ذات الدخل المرتفع، في البلدان الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية".

وأوضح أن "الناس في البلدان الفقيرة يعيشون من خلال العمل اليومي، وهؤلاء الناس لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء إذا تم فرض حظر التجوال".

وأفاد أن "بعض دول القارة الأوروبية، الأكثر تضررا من فيروس كورونا، تبحث إزالة القيود المتخذة للحد من الجائحة، بسبب مخاوف اقتصادية".