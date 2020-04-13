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النائب العام يصدر قرارًا بشأن مدخنى السجائر أثناء الصلاة

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أمر النائب العام بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام  رصدت مقطعا مصورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook لشاب يؤدي الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، بينما يضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها، ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث غيرهما المقطع، يظهر صوته خلال التصوير، وسط أصوات ضحكات وسخرية من أكثر من شخص.

وبتكليف النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها، أمكن تحديدهم وهم ثلاثة يبلغوا من العمر سبعة عشر عاما، مؤدي هيئة الصلاة ومقدم السيجارة ومصور الواقعة ناشر المقطع بمواقع التواصل، وباستجواب النيابة العامة لهم أقروا بارتكابهم الواقعة وصحة ما جاء بالمقطع المتداول قاصدين ازدرائهم الدين الإسلامي سعيا لنيلهم الشهرة.

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