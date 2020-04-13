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"رد اعتبار".. "مدبولي" يهاتف زوج الطبيبة ضحية كورونا

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مدبولي
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اتصال

رد اعتبار

مدبولى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى اتصال هاتفي مع زوج الطبيبة سونيا عارف، ضحية فيروس كورونا؛ لتقديم العزاء له والاعتذار عما صدر من أهالي قرية شبرا البهو الذين رفضوا دفنها بالقرية خوفًا من انتشار كورونا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن اتصال رئيس مجلس الوزراء بزوج الدكتور سونيا عارف تطيب خاطر ورد اعتبار للإنسان المصري وللطبيبة والسيدة المصرية.

وتقدم "الديهي"، بالعزاء لأسرة ووالدة الطبيبة سونيا عارف، باسم الإعلام وقناة "TEN " والعاملين بها، منوهًا بأن الدين الاسلامي والرسول –صلى الله عليه وسلم- أول من نادى بجبر الخواطر، والرئيس السيسي قدوة لجبر الخواطر في هذا الزمن.


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