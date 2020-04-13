استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه،استقرارًا في البنوك العاملة بمصر مساء اليوم الاثنين 13 أبريل 2020.





وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.



وسجلت العملة الأجنبية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك المركزي.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.



