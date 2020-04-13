روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

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أزمة

سد النهضة

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تلقي اتصال من نظيره الروسي لبحث تطورات ملف سد النهضة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مواجهة جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع تداعيات الأزمة، ومناقشة أخر تطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والليبية والسورية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن الحديث عن كافة الملفات أمر معتاد، ولكن الجديد هو دخول روسيا على الخط في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وتسأل "الديهي"، عن مقدار وشكل الدخول هل هو اطمئنان من روسيا، أم رغبة لمساندة مصر في هذه الأزمة؟.


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