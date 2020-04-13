الصحة العالمية: موعد طرح عقار لعلاج كورونا ليس قريبا

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وأضاف جبور أن نسبة الوفيات بكورونا في مصر 7.6%، ومنظمة الصحة العالمية تعمل على معرفة سبب الارتفاع.

وأوضح جبور في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن 85% من تلك الحالات تم شفاءهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة.

وقال جبور، إن 30% من حالات الوفاة في مصر توفت قبل وصولها المستشفى، مشددًا على أنه لابد من التوسع في عملية الكشف لتقليل الفترة ما بين ظهور الأعراض وحتى دخول المستشفى.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، على أن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

وقال «جبور» إنه لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن يفيد أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكنه أن يبطئ من معدل انتشاره.

وعن موعد طرح لقاح قريبا، قال جبور: «الوقت ليس قريبًا، ولا نتمنى أن يتعدي السنين،لأن الفيروس جديد وتكوينه الجيني غير معروف، ولكن هناك جهد بين المنظمة وشركائها للوصول للقاح في أقرب وقت، ولكن الوقت لا يمكن توقعه من قبل الصحة العالمية، لأن اللقاح يخضع لاختبارات صحية واقتصادية قبل طرحه».


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