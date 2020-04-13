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وزير الاتصالات: صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بـ 5700 منفذ

الحياة السياسية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصال والتكنولوجيا
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصال والتكنولوجيا
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محمد فضل

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وزير الاتصالات

السيسي

عمالة

صرفعمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم كان اليوم الأول لصرف المنحة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه تم تخصيص 4600 مكتب بريد و1100 منفذ تابع للبنك الزراعي المصري لصرفها، وبدأ اليوم الصرف للمواطنين الذين تلقوا رسالة نصية على هاتفهم، واليوم تم إرسال مجموعة من الرسائل للمواطنين لتسلم الـ 500 جنيه غدًا.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن المنحة يتم صرفها على 3 دفعات بواقع 500 جنيه شهريًا ويتم تسليم المواطنين كارت لصرف الدفعتين المقبلين المودوعين في حساب يتم فتحه لكل عامل.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية المعلوماتية خلال عام 2019 كان هناك مشروع ضخم لإعادة هيكلتها ورفع كفاءتها، ونتج عن ذلك مضاعفة سرعة الانترنت في مصر لـ 6 أضعاف، وهذا ما مكن من استيعاب الضغوط غير المسبوقة خلال الفترة الحالية نتيجة إجراءات مواجهة كورونا.

ونوه، بأن أزمة كورونا جعلت التعليم عن بعد وتلقى التدريب المهني عن بعد، وعقد اجتماعات مع أطراف أخرى في دول أخرى عن بعد أمر مستساغ، وبعد انتهاء الأزمة يجب أن نستمر ونبني على هذه الممارسات وما وصلنا إليه في التحول الرقمي.


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