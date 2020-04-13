هل ينتقل كورونا عن طريق القطط والكلاب؟.. الصحة العالمية تجيب

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أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الإثنين، في مؤتمر صحفي بهيئة الاستعلامات، أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوي بفيروس كورونا.

وأضاف أن إلقاء الحيوانات الأليفة في الشوارع عمل غير إنساني، ولا يوجد أي إثباتات علمية تؤكد نقل الفيروس من الحيوانت الأليفة للإنسان: «حرام الحيوانات الأليفة التي ألقيت وسممت في الشارع».

«وأشار إلى أن الحيوانات أليفة ولابد أن يتم التعامل معاها في النظافة والتطهير مثل البشر، قائلًا «الحيوان الأليف هو عايش معي بالبيت، وأنا عندي حيوان أليف، التعامل معه يكون كما يتم التعامل مع أي فرد في البيت، مثل ما بحافظ على نظافتي، فعندما يخرج الحيوان يجب أن ننظفه لنحميه ونحمي حالنا».


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