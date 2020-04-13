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استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة

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وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،
وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،
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أحمد سالم

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وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

جاء ذلك خلال قيادته أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدى على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون.

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