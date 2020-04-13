مسئول أمريكي بشأن "كورونا": الأسوأ تم تجاوزه

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أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل 671 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية مقارنة مع الإحصائيات السابقة، معتبرا أن الأسوأ تم تجاوزه.

وأفاد كوومو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نيويورك بـ671 حالة جديدة، لتصل إلى 10056 بعد أن كانت على مستوى 9385 أمس الأحد.

ويمثل هذا العدد أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولاية منذ أسبوع، ويشير إلى تراجع ملموس في حصيلة اليوم التي بلغت 758 حالة.

كما لفت كوومو إلى تراجع كبير في عدد المرضى الجدد الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث انخفض هذا المعدل إلى نحو 2000 بعد أن كان على مستوى 2500 الأحد.

وأعلن تعليقا على هذه الأرقام: "نحن نسيطر على انتشار الفيروس... أعتقد أنه من الممكن أن نقول إن الأسواء انتهى".  

وشدد كوومو مع ذلك على ضرورة أن تكون خطة إعادة فتح المؤسسات العامة واقتصاد الولايات على مراحل، مؤكدا أن قرار ذلك سيتم اتخاذه بناء على أراء الخبراء وليس الساسة. 



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