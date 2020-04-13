» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا

13 أبريل 2020 - 05:20 م

قررت إدارة مستشفى مارمرقس بالإسكدرية، إغلاق المستشفى للتعقيم لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إدارة المستشفى فى بيان لها اليوم، إنه يتم التعقيم كإجراء احترازى وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة الصحة بهذا الشأن.



وأضاف بيان المستشفى أنه لا يوجد احتجاز لأى حالات من العاملين بها بالحجر الصحى، كما أشيع، كما لم يتم رصد إصابة أى حالات من العيادات الخارجية للمستشفى، فى حين تلقت المستشفى بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والتى تم تحويلها من مستشفيات أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم الإغلاق لحين الإجراءات من فترة التعقيم والحجر الصحى وفقا لما تحدده وزارة الصحة.

