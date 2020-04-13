  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

عرب وعالم

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكومة تكشف إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

#

بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

#

بشعة.. طعن في الكويت والسبب"كورونا"

#

اتهامات لوزيرة في دولة أوربية بنشرها لـ"كورونا"

الكويت

كورونا

خفض

مرتبات كبيرة

بسبب التداعيات الاقتصادية، التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، تبنت بعض الأوساط السياسية داخل مجلس الأمة الكويتي، فكرة خفض الرواتب الكبيرة، وذلك رغم التشدد النيابي في قضية المساس بجيب المواطن.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة القبس الكويتية، أن الفكرة طرحت خلال مداولات حكومية نيابية بشأن الوضع الاقتصادي، وتقضي بخفض رواتب القياديين تحديدا، وأصحاب المداخيل التي تصل إلى 5000 دينار وأكثر.

وتنطلق الفكرة من قاعدة أنه "يجب على القياديين المحظوظين التضحية قليلا لدولة ما بخلت يوما في أن تمنحهم رواتب هي بين الأعلى في المنطقة والعالم".

وفي المقابل، يرى بعض النواب أن دعم هذا المقترح "ولو سرا"، محفوف بالمخاطر الانتخابية، وبالتالي فإن غض الطرف عن بروز توجهات حكومية لخفض رواتب القياديين، هو الخيار المناسب.

ووفقا لهذه المصادر، فإن الأغلبية النيابية تدرك كارثية الأوضاع المالية، لكن في المقابل ترفض أي محاولات للمساس بالرواتب عموما، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى الحكومة في هذا الشأن.

وكانت الصحيفة، نشرت في عددها يوم أمس، أن قطاعات عدة تدرس ما تحاول تطبيقه المصارف بهدف خفض رواتب القياديين 30% وإلغاء مكافآت وامتيازات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية