  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

رغم ارتدائها الحجاب.. الفنانة أمل حجازي تصدم الجميع بفيديو جريء

الصفحة الأخيرة

أمل حجازي
أمل حجازي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

#

سعودية تصدم الجميع: اكتشفت أن زوجي أخي بعد 10 سنوات

#

"جسمها نظيف ومعطر يجذب أي رجل"..شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو جريء

#

الموت يفجع الفنانة أمل حجازي

غضب

حجاب

أمل حجازى

فيديو جريء

أحدث فيديو موجة غضب وصدمة لدى جمهور الفنانة اللبنانية الشهيرة أمل حجازي التي قررت ارتداء الحجاب، وذلك بسبب إعادة نشر قناة LBC اللبنانية برنامج "يا ليل يا عين"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه قبل سنوات طويلة، والذي كانت تشارك فيها أمل حجازي، قبل قرار ارتدائها الحجاب.

وبدت الفنانة اللبنانية بإطلالة جريئة نظرًا لارتدائها ملابس وصفها البعض بالفاضحة، معبرين عن غضبهم من عدم تماشي ما تقدمه القناة عن الفنانة مع وضعها الحالي، إذ أنها لا تحب رؤيتها بهذه الملابس مرة أخرى بعد التزامها بالزي المحتشم.

وأثارت هذه الحلقة غضب جمهور الفنانة خاصة أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، واعتمدت الإطلالات المحتشمة منذ فترة ليس بقصيرة، حيث رأى البعض أن هذه الغلطة لا يمكن تجاوزها، وأنه كان من الأجدر أن تحترم القناة قرار الفنانة، وأن لا تبث الحلقة التي حلت كضيفة عليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية