السيسي يوجه الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء.

وفى اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، فهناك تكليف بسرعة البدء فى إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها، خاصة فى وسط وشمال سيناء.

وقال رئيس الوزراء: "سبق وطلبت من وزير الزراعة نُزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضى، وبالفعل هناك تقرير مبدئى بشأن صلاحية أراضٍ جديدة للزراعة فى وسط وشمال سيناء".

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضى وتدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الرى، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسى.

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