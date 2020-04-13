وفاة فنانة شهيرة متأثرة بإصابتها بـ"كورونا"

13 أبريل 2020 - 04:09 م

رحلت عن الفنانة والمنتجة العالمية البريطانية هيلاري هيث، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ74 عامًا.

ونعى الإبن الروحي للممثلة العالمية? والدته، بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الجتماعي.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لقد فقدنا عرّابتي الرائعة هيلاري هيث بسبب الكورونا الاسبوع الماضي"، وتابع قوله: "لقد كانت قوة من الطبيعة ولا يمكنني أن أتحمل أنها لم تعد معنا".

وكانت اشتهرت هيلاري بأدوارها التمثيلية الشهيرة في فيلمي Witchfinder General و Wuthering Heights خلال فترة أواخر الستينيات، لتنتقل بعدها إلى منتجة أفلام في التسعينيات حيث كان لها أعمال عديدة منها Nil by Mouth (Gary Oldman ) و An Awfully Big Adventure .