الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

محمد فضل
حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب الإعلان عن وفاة العميد ركن مهندس نافع الخليفة المطيري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت أول حالة وفاة لمواطن (50 عاما) كان يتلقى العلاج في العناية المركزة منذ 21 يوماً.
وأشارت «الصحة» الى أن الحالات المسجلة اليوم هي 51 حالة مخالطة، 11 حالة قيد لتقصي الوبائي و4 حالات مرتبطة بالسفر.
وكشفت وسائل إعلام كويتية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتوفي هو العميد ركن مهندس نافع الخليفة المطيري، مشيرين أن الراحل كان في العناية المركزة بمستشفى جابر الأحمد، حيث أصيب بالفيروس خلال مهمة عسكرية في باريس.
ودشن النشطاء هاشتجًا باسم الضابط الراحل، مقدمين التعازي لأهله وداعين له بالرحمة والمغفرة.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن وفاة "المطيري" أدمت قلوب الكويتيين.
واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، وضجت بعبارات التعازي والمواساة في فقيد الكويت الراحل نافع الخليفة المطيري.
من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخالص العزاء إلى عائلة الخليفة المطيري، في وفاة الراحل العميد الركن المهندس نافع الخليفة المطيري.
#تجار_الإقامات_سود_الله_وجيهكم— الناشط السياسي خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) April 13, 2020
إنتقل الي رحمة الله تعالي
عقيد ركن مهندس / نافع الخليفه المطيري ( دفعه 21)
حيث كان في العنايه المركزه في مستشفي جابر الاحمد بسبب أصابته بفايروس كورونا عندما كان في مهمه عسكريه في باريس ..الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/HmZrU5kmZE
#نافع_الخليفه_المطيري— Ter (@jeeekaar) April 13, 2020
الله اختارك ان تكون اول شهيد كويتي بهذا الوباء عظم الله أجر الوطن وأجرنا جميعا ونسال الله ان يكتبك مع الشهداء والصديقين وأن يلهم ذويك الصبر والسلوان . pic.twitter.com/4Fy6KwrBVt
صدقة جارية لـ #نافع_الخليفه_المطيري— ????????????’???? (@26lllq8) April 13, 2020
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اللهم ارحم ارواحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينهم إلا الدعاء. pic.twitter.com/IazQpjOqSI
اليوم فقدت الكويت أحد أبنائها المخلصين— عامر العجمي (@Alajmi_3amer) April 13, 2020
المرحوم بإذن الله العميد ركن م/#نافع_الخليفة_المطيري
بعد إصابته بال?ايروس عندما كان في مهمة عسكرية في فرنسا..
عرف عنه دينه وصلاحه ودماثة أخلاقه وتفانيه وإخلاصه في العمل وحب الوطن..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة ويصبر أهله ، ويعظم أجرهم. pic.twitter.com/bDB8Q0TCrn
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