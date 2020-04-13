الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

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المطيري

حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب الإعلان عن وفاة العميد ركن مهندس نافع الخليفة المطيري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت أول حالة وفاة لمواطن (50 عاما) كان يتلقى العلاج في العناية المركزة منذ 21 يوماً.

وأشارت «الصحة» الى أن الحالات المسجلة اليوم هي 51 حالة مخالطة، 11 حالة قيد لتقصي الوبائي و4 حالات مرتبطة بالسفر.

وكشفت وسائل إعلام كويتية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتوفي هو العميد ركن مهندس نافع الخليفة المطيري، مشيرين أن الراحل كان في العناية المركزة بمستشفى جابر الأحمد، حيث أصيب بالفيروس خلال مهمة عسكرية في باريس.

ودشن النشطاء هاشتجًا باسم الضابط الراحل، مقدمين التعازي لأهله وداعين له بالرحمة والمغفرة.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن وفاة "المطيري" أدمت قلوب الكويتيين.

واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، وضجت بعبارات التعازي والمواساة في فقيد الكويت الراحل نافع الخليفة المطيري.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخالص العزاء إلى عائلة الخليفة المطيري، في وفاة الراحل العميد الركن المهندس نافع الخليفة المطيري.





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