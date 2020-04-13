العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

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السعودية

المملكة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، خلال يوم أمس الأحد ، وهو رقم كبير بالمقارنة بالأرقام التي تسجلها المملكة يوميًا، مع تخوفات بخروج الأمور عن السيطرة.

وقال متحدث "الصحة" في السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4934 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث الصحة : بين الحالات المسجلة 4064 حالة نشطة، ومنها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة .

كما كشف المتحدث عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة .

وأعلن متحدث وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة.

وجاءت الإصابات الـ 472 حسب المدن كالتالي :

الرياض 118

المدينة المنورة 113

مكة المكرمة 95

جدة 80

تبوك 22

عرعر 8

خليص 8

الطائف 8

الهفوف 7

خميس مشيط 5

بريدة 2

القنفذة 1

نجران 1

سبت العلايا 1

الخرج 1

الظهران 1

أحد رفيدة 1


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