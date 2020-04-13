محمود سعد: نزل بالحظر الشامل يا ريس

13 أبريل 2020 - 02:51 م

طالب الإعلامي محمود سعد، الحكومة بتطبيق حظر تجول شامل يوم شم النسيم، لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، قائلاً: "حق الدولة حماية مواطنيها من هذا الوباء الخطير، معقبًا: "انزل بالحظر الشامل يا ريس ".



وأضاف "سعد" خلال حلقة برنامج "باب الخلق"، والمُذاع عبر فضائية "النهار": "النزهة يوم شم النسيم ليست فهلوة".



وحذر الإعلامي من عزومات رمضان التي ينوي البعض تقديمها في رمضان، مؤكدًا أن هذا من باب الاستهتار وليس من باب

