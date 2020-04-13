طبيب متعافى من كورونا: نحن نجاهد في سبيل الله

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روي الدكتور أيمن سليمان، استشاري العناية المركزة بحميات العباسية، تفاصيل شفائه من فيروس كورونا بعد انتقال العدوى له من أحد المرضى أثناء عمله.

وقال "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إنه تم وضعه في أحد مستشفيات العزل بعد إيجابية تحليله لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه غادر المستشفى بعد إعلان شفائه، ويقضي حاليًا فترة عزل منزلي لمدة أسبوعين.

وأكد، أنه سيعود لعمله بعد انتهاء فترة عزله المنزلي، معقبًا: "الأطباء خط الدفاع الأول، وكأننا نجاهد في سبيل الله".

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