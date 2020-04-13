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تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط

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لب الصبار
لب الصبار
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصبار

رائحة العرق

ماء الورد

بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف يعاني الكثيرون من رائحة العرق التي يحاولون التخلص منها بشتي الطرق سواء بمستحضرات طبية أو بمواد منزلية، وفي هذا التقرير طريقة بسيطة للتخلص من رائحة العرق بتكلفة رخيصة الثمن.

ويتم استخدام معلقتين من قلب الصبار ومعلقة كبيرة عصير ليمون ونصف ملعقة من "البيكنج بودر" وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من الجلسرين، ويتم مزج الليمون مع البيكنج بودر علي النار وتركه يغلي ثم يتم إضافة ماء الورد و إبعاد الوعاء من النار ثم تترك المكونات تبرد وتضاف باقي المكونات ثم يحتفظ بالمزيج في برطمان زجاج.

ويعتبر الصبار من أفضل الاختيارات الطبيعية للبشرة الصحية لأنه يحافظ علي البشرة رطبة كما أنه له خصائص علاجية مضادة للفيروسات.


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