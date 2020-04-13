حقيقة وفاة الشاب خالد بـ "كورونا"

13 أبريل 2020 - 02:41 م

نفت مصادر مقربة من المطرب الجزائرى الشاب خالد، وفاته موكدين أنه يتمتع بصحة حيدة وكل ما يقال حول إصابته بفيروس كورونا ما هو إلا مجرد شائعات.

وانتشرت الساعات الماضية شائعة وفاة النجم وتداولت صفحات السوشيال ميديا، أنه توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد فى مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور.