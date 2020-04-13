» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة

شكر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العاملين بمكاتب البريد على دورهم في عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة قائلا: "التنظيم رائع، حيث لا يوجد أي تزاحم، مشيرًا إلى أنه مر على أكثر من مكتب بريد منذ الصباح لمتابعة عملية الصرف".





ونفى "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي الآن بشأن أن العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل بياناتها، يتوجهون فورا إلى مكاتب الوحدة المحلية التابعين لهم ومعهم صورة البطاقة لتسجيل أنفسهم.



