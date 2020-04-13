الإمارات تطلق خدمة جديدة خوفا من "كورونا"

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وكالات - أشرف العبساوى

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زواج

فيروس

كورونا

أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة تحرير عقود الزواج عن بُعد، وذلك في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وللمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والعاملين بالمحاكم.

وتقوم الخدمة على اختيار المأذون عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والتواصل معه هاتفيا لتحديد موعد عقد القران الذي يتم عبر الفيديو، وبعد التأكد من أطراف العقد، يعقد المأذون القران ويستكمل بقية إجراءات الزواج دون الحاجة إلى تجمع المدعوين والأقارب، ضمانا لعدم الاختلاط وتقليل فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء.

كانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح سابقًا بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكنها وفرت حاليا كل الخطوات، من عقد القران إلى مصادقة المحكمة، دون الحاجة لمغادرة البيت.


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