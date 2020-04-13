» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة

13 أبريل 2020 - 02:02 م

تصدر اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قرارًا بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، حال عدم حضوره للتحقيق غدًا الثلاثاء.

وحددت لجنة الشئون القانونية بالاتحاد غدًا، موعدًا للتحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة، بشأن الشكاوى المتبادلة بينه وبين زميله إبراهيم نور الدين، واتهام الأخير لجريشة، بتسريب محادثات الحكام عبر جروب "واتساب".

جدير بالذكر أن جهاد جريشة، تغيب عن التحقيق أمام الشئون القانونية باتحاد الكرة، الذي كان محددًا له الثلاثاء الماضي، في الشكوى المقدمة ضده من إبراهيم نور الدين، لاتهامه بتسريب محادثات عبر جروب الواتساب الخاص بالحكام لوسائل الإعلام، في المقابل، خضع إبراهيم نورالدين للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.